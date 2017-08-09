Кабмин предоставил украинскому авиапрому новые льготы

Кабинет министров Украины освободил авиастроительные предприятия от уплаты ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость при импорте комплектующих до 1 января 2025 года.

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Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду.

"Мы знаем, что на наши самолеты есть спрос. Например, по подсчетам экспертов отрасли, потребность мирового рынка в самолетах "АН" составляет около 1000 единиц до 2035 года. Поэтому мы предлагаем освободить средства самолетостроительных предприятий для реинвестирования в опытно-конструкторские работы и модернизацию технологий", - сказал министр экономического развития и торговли Степан Кубив, представляя постановление.

По словам министра, согласно мировой практике, около 15% от объема средств, полученных от реализованной авиационной техники, реинвестируется на развитие авиационного производства и создание новых образцов техники. В Украине этот показатель за последние десять лет был меньше 3%, и постановление призвано исправить ситуацию.

При этом Кубив подчеркнул, что к постановлению прилагается четкий перечень товаров, подлежащих беспошлинному ввозу, а также их количество. Эти показатели были определены с учетом ежегодных производственных планов предприятий, долгосрочных контрактов на производство, ремонт, переоборудование, модификацию авиационной техники и двигателей.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины в конце декабря прошлого года приняла закон о введении временных льгот по налогу на прибыль и земельному налогу для предприятий авиастроительной отрасли с 1 января 2017 года до 1 января 2025 года.

В 2016 году крупнейший украинский авиастроительный концерн "Антонов" увеличил чистую прибыль в 4 раза по сравнению с 2015 годом - до 178,1 миллиона гривень.