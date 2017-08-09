На "Крымском Титане" из-за пожара остановлен весь технологический процесс - СМИ

На предприятии «Крымский Титан» в аннексированном Армянске вследствие пожара остановлены оборудование и технологический процесс.

Об этом порталу «Новости Крыма» сообщила начальник по связям с общественностью «Крымского Титана» Юлия Дмитриева.

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«Сегодня, 9 августа, в 04.40 в службу спасения поступила информация о том, что на предприятии «Крымский Титан» в Армянске произошло частичное обрушение конструкций кровли в одном из зданий цеха. Жертв и пострадавших нет. По предварительной информации, в одноэтажном здании на территории завода произошло обрушение конструкций кровли на площади около 3,5 тысяч кв. м. В результате обрушения пострадавших нет. Технологический процесс остановлен, оборудование остановлено, последствия обрушения локализованы», - говорится в сообщении.

По словам Дмитриевой, на предприятии создана комиссия. Обстоятельства обрушения выясняются.