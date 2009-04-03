Бизнесмены Кувейта изучают перспективы инвестирования в ХСЗ

Кувейтские бизнесмены заинтересованы в сотрудничестве ОАО «Херсонский судостроительный завод» (ХСЗ), херсонским государственным заводом «Паллада», а также с ОАО «Каховский завод электросварочного оборудования» (КЗЭСО).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Херсонской областной государственной администрации.

Согласно сообщению, с целью развития двухсторонних экономических отношений и обсуждения перспектив инвестирования с 6 по 10 апреля запланирован визит в Херсонскую область шейха Насера Бадера Аль-МУТАЙРИ – вице-президента и члена правления компании "Gulf Tanker Company-Kuwait (K.G.C.C.), советника представителя правящей семьи Кувейта шейха Сабана Сальмана Аль-САБАХА, главы правления ведущей кувейтской инвестиционной компании "Al-Madina Invest Co.".

Предполагается, что 8 апреля с представителем Кувейта встретится глава Херсонской ОГА Борис СИЛЕНКОВ.

Б. СИЛЕНКОВ намерен обсудить с представителем Кувейта перспективы привлечения финансовых ресурсов Кувейтского Фонда Арабского экономического развития для реализации приоритетных для Херсонской области социально-экономических проектов в туристическо-рекреационной сфере.

Также планируются встречи кувейтского бизнесмена с руководством ХСЗ, «Паллады» и КЗЭСО.

*** Государство Кувейт признало независимость Украины 18 апреля 1993 года и в том же году между государствами были установлены дипломатические отношения. В 1995 году было открыто посольство Государства Кувейт в Украине, а в декабре 2002 года - посольство Украины в Государстве Кувейт. В течение последних лет важным компонентом двусторонних отношений между Украиной и Кувейтом было сотрудничество в рамках ООН.

Кувейтский Фонд Арабского экономического развития был одной из организаций-доноров, сделавшей взнос в Фонд «Укрытия».