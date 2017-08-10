Украина начала новое антидемпинговое расследование в отношении импорта

Украина возбудила специальное антидемпинговое расследование относительно импорта серной кислоты и олеума, который в 2014-2016 годах мог нанести вред национальному товаропроизводителю.

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Соответствующее сообщение Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) о начале расследования опубликовано в газете «Урядовый курьер» в четверг.

«Предоставленные материалы содержат достаточно доказательств, согласно которым можно сделать вывод, что в течение 2014-2016 гг. импорт в Украину серной кислоты и олеума независимо от страны происхождения и экспорта осуществлялся в таких размерах и на таких условиях, что могло иметь место нанесение значительного ущерба национальному товаропроизводителю», - говорится в сообщении.

При этом в МКМТ отметили, что импорт серной кислоты и олеума в 2015 году вырос на 87%, в 2016 году - на 225%, а доля импортной продукции в потреблении выросла в 2015 году на 80%, а в 2016 году - на 200%.

В то же время объемы продаж национального товаропроизводителя - Восточного горно-обогатительного комбината - на внутреннем рынке в 2015 и 2016 годах сократились на 5% и 8% соответственно, объемы производства - на 5% и 6%, занятость - на 6% и 8%, при этом продажа на внутреннем рынке была убыточной. В МКМТ подчеркнули, что в исследуемый период импорт был ниже себестоимости производства.

Как сообщал УНИАН, плановый ежемесячный объем производства серной кислоты Восточным ГОКом составляет 50 тыс. тонн в месяц. Предприятие является крупнейшим производителем технической и улучшеной серной кислоты в Украине.

Гидрометаллургический завод Восточного горно-обогатительного комбината (г. Желтые Воды, Днепропетровская обл.) 24 июля запустил цех по производству серной кислоты, которая является важным компонентом для получения уранового оксида из урановой руды.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Восточный горно-обогатительный комбинат» – единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды и дальнейшего получения оксидного уранового концентрата.