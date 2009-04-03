На КГОКОРе решают вопрос технологии прямого восстановления железа

Министерство промышленной политики Украины 2 апреля приняло решение создать рабочую группу по вопросу внедрения технологии прямого восстановления железа ITmk3 на Криворожском горно-обогатительном комбинате окисленных руд (КГОКОР). Об этом сообщается в пресс-релизе Минпромполитики, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, 2 апреля заместитель министра промышленной политики Сергей ГРИЩЕНКО встретился с представителями компаний «Кобэ Стил Лтд» (Япония) и «Харес инжиниринг GMBH» (Австрия). На встрече обсуждался меморандум о сотрудничестве при разработке технических и экономических решений относительно реализации проектов прямого восстановления железа ITmk3. По итогам встречи было принято решение о создании рабочей группы, в которую войдут представители Минпромполитики, КГОКОРа, научно-исследовательских институтов.

В комментарии УНИАН С.ГРИЩЕНКО отметил, что, подписывая меморандум о внедрении технологии прямого восстановления железа на КГОКОРе, Минпромполитики сделало это с несколькими оговорками. «При всей привлекательности этого проекта в технологическом плане, обязательно нужно уделить внимание экономической стороне вопроса, так как реализация проекта по внедрению ITmk3 на КГОКОРе связана с особенностями финансово-экономического состояния комбината. КГОКОР является субъектом международного права, и сегодня проблема заключается в том, что наши партнеры по строительству КГОКОРа (Румыния и Словакия - УНИАН) уже более года отказывают нам в полномасштабном переговорном процессе относительно назревших вопросов об изменении форм нашего сотрудничества в достройке этого предприятия», - отметил замминистра. Кроме того, по его словам, необходимо учитывать, что в 2006 году, в соответствии с распоряжением Кабинета министров, было создано совместное предприятие по достройке КГОКОРа, затем указом Президента Украины от 2 октября 2007 года это решение было приостановлено, но не отменено. «Партнер Фонда государственного имущества в создаваемом СП (Смарт-Холдинг - УНИАН) понес к тому времени определенные затраты. В случае принятия решения о создании новой структуры по достройке КГОКОРа все эти вопросы необходимо учитывать», - добавил С.ГРИЩЕНКО. Подводя итог, он подчеркнул, что сегодня преждевременно говорить о принятии решения о внедрении на КГОКОРе технологии ITmk3. «Пока только принято решение о создании рабочей группы по рассмотрению этого вопроса», - уточнил замминистра.

Как сообщал УНИАН, Кабмин включил КГОКОР в список предприятий, подлежащих подготовке к продаже в 2009 году.

Справка УНИАН. В августе 2006 года правительство решило создать на базе КГОКОРа совместное предприятие в форме акционерного общества с государственной долей в уставном фонде не менее 50%+1 акция.

Тогда же предложения ЗАО “Смарт-Холдинг” (Украина) и ЗАО “Металлоинвест” (РФ), как потенциальных инвесторов завершения строительства КГОКОРа, были признаны наиболее оптимальными. 14 сентября 2007 года Фонд государственного имущества Украины принял решение о создании СП с “Украинской рудно-металлургической компанией” (УРМК, создана на паритетных началах “Газметаллом” (ранее «Металлоинвест») и “Смарт-Холдингом”). В октябре 2007 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом №941/2007 запретил Фонду госимущества осуществлять какие-либо действия относительно госимущества КГОКОРа.

30 октября 2007 года президент Румынии Траян БЕСЕСКУ после встречи в Бухаресте с Президентом Украины заявил, что Румыния не заинтересована в достройке Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд и хочет вернуть около 1 млрд. долларов инвестиций, которые она вложила в этот комбинат.

1 ноября 2007 г. Президент Украины поручил создать рабочую группу, которая должна была подготовить предложения по достройке Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд.

Сметная стоимость строительства КГОКОРа, которое началось в 1985 году, составляет 2,4 млрд. долларов, из которых освоено 1,65 млрд. долл. Доля Украины - 56,4%, Румынии - 28%, остальное принадлежит Словакии. На данный момент строительная готовность комбината составляет 66%. Для завершения строительства и введения в эксплуатацию первой очереди комбината необходимо около 200 млн. долл.

Мощность предприятия - 10 млн. тонн окатышей, первого пускового комплекса - 6,6 млн. тонн.