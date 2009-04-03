Акционеры "АвтоКрАЗа" решили не выплачивать дивиденды

Сегодня на собрании акционеров холдинговой компании "АвтоКрАЗ" (Кременчуг, Полтавская обл.) принято решение не выплачивать дивиденды по итогам распределения чистой прибыли за 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, чистая прибыль за 2008 год – 66 млн. 177 тыс. грн. - будет распределена следующим образом: 5% будут направлены в резервный фонд и 95% - в модернизацию производства.

"Если бы мы приняли решение выплачивать дивиденды, то на одну акцию пришлось бы по 2,09 копейки. Однако нам не хватает оборотных средств, увеличился фонд оплаты труда, необходимо модернизировать производство, поэтому решено пустить прибыль в модернизацию производства", - заявил первый заместитель генерального директора по экономике и финансам холдинга Михаил ПОТАПОВ.

За невыплату дивидендов проголосовало 99,99% участников собрания.

Справка УНИАН. Холдинговая компания "АвтоКрАЗ" выпускает 27 основных моделей и около 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2008 году "АвтоКрАЗ" уменьшил выпуск автомобилей на 13% - до 3634 автомобилей.