Оружие Украины. Что и куда продала страна в 2016 году

С началом российской агрессии на Донбассе украинские власти в экстренном порядке приостановили выполнение большинство экспортных контрактов по продаже вооружений. Военная техника была критически необходима для восстановления боеспособности собственной армии и отправлялась на восточный фронт. Как результат - объем военного экспорт сократился в несколько раз, а Украина начала терять позиции на международном рынке вооружений.

В 2015 году президент Украины Петр Порошенко поставил амбициозную задачу - вывести Украину в топ-5 крупнейших мировых экспортеров оружия.

Уже сейчас можно говорить о том, что Украина действительно значительно нарастила объемы военного экспорта и начала возвращать свои позиции среди оружейных экспортеров.

В частности, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), осуществляющего анализ контроля над передачей вооружений и разоружения стран, в 2016 году Украина увеличила военный экспорт на 53% - до 528 млн долл и заняла 11 место в мире.

В целом, по данным SIPRI, за пятилетку с 2011 по 2015 год доля украинских оружейников на мировом рынке выросла с 1,9% до 2,6%, что позволило стране занять 9 место, опередив Нидерланды и уступив западноевропейским странам - Франции, Британии, Германии, Великобритании, Испании и Италии. Традиционные лидеры списка - США и Россия, неизменно возглавляют этот список со середины прошлого века. Третье место занимает Китай, который значительно увеличил военный экспорт в последние годы.

При этом, по оценкам европейских экспертов, за все время независимости на военном экспорте Украина заработала порядка 11 млрд долл.

Позитивная динамика развития украинской оборонно-промышленной отрасли также отразилась и на рейтингах государственного концерна «Укроборонпром», объединяющего главные оборонно-промышленные предприятия страны. Согласно рейтингу американского профильного издания DefenseNews за год госконцерн увеличил свои доходы на 15% и в списке лидеров мировой оборонной индустрии поднялся с 68 на 62 место.

Отметил ситуацию с активным развитием украинского ОПК и Порошенко.

"Мы должны поддержать растущий спрос на украинское оружие собственного производства. Мы на сегодняшний день твердо и убедительно завоевываем рынок видами вооружения, которые производятся в Украине", – заявил Порошенко на заседании СНБО.

Что и куда продаем

Ежегодно, в рамках выполнения соглашения с ООН о поддержании мира Украина готовит внутренний отчет о своих поставках вооружений за границу. В начале августа Служба экспортного контроля опубликовала документ о том, какое вооружение и куда продала Украина в 2016 году.

Номенклатура в отчете достаточно традиционная: танки, бронетранспортеры, ракеты и стрелковое вооружение. Стоит сразу отметить, что в отчете уже не оказалось авиатехники и средств противовоздушной обороны. Аналогичная ситуация и с экспортом крупнокалиберной артиллерии. В связи с тем, что эти типы вооружения не производится в Украине, можно предположить, что руководство страны попросту наложило табу на их продажу.

Среди покупателей украинского оружия также стандартный список: в большинстве это страны Африки и Азии.

Неожиданной выглядит тестовая поставка 25 украинских переносных противотанковых ракетных комплексов и 60 реактивных снарядов к ним Соединенным Штатам Америки.

Дело в том, что Украина еще с начала боевых действий на Донбассе ведет переговоры с американским правительством о получении летального оборонительного оружия и, в частности, американских противотанковых комплексов «Джавелин».

В бронетанковом секторе Украина выполнила ряд крупных поставок, в частности, и по приостановленным в 2014 году контрактам.

Так в отчете уже традиционно числится отправленные в Таиланд новейшие украинские танки «Оплот». По данным Службы экспортного контроля, они были поставлены в количестве 10 единиц. Этот контракт был подписан в 2011 году и предполагал поставку Таиланду 49 машин до конца 2014 года. Стоимость контракта составила порядка 250 млн долл., и стоить отметить, что это один из крупнейших экспортных контрактов, которые сейчас выполняются Украиной. Вот только качество выполнения этого контракта оставляет желать лучшего. В поставленные сроки Таиланд получил только 5 машин, а сроки выполнения контракта регулярно откладываются украинской стороной. По состоянию на 2017 год Украина выполнила только половину контракта. Но в «Укроборонпроме» уверяют - контракт будет полностью закрыт до конца текущего года.

Кроме того, в прошлом году Украина поставила 25 основных боевых танков Т-64БВ1 Демократической Республике Конго. Этот контракт был подписан в конце 2013 года, но приостановлен из-за начала боевых действий на востоке Украины.

Также Украина поставила Таиланду 34 единицы новых БТР-3 различных модификаций, еще 5 единиц БТР-4 получили вооруженные силы Индонезии. Наибольшей по количеству в этом секторе была поставка 108 бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2 Объединенным Арабским Эмиратам. Согласно открытым данным, всего по состоянию на 2016 год, в Украине насчитывалось 450 бронемашин этого типа.

Значительно увеличились в прошлом году поставки авиационных управляемых ракет Р-27, производства киевской госкомпании «Артем». Всего были проданы 43 управляемые ракеты и авиационных ракетных установок к ним. Три были отправлены Индонезии, еще 40 - Польше. В 2015 году Украина продала всего две такие ракеты.

Согласно отчету, Украина в прошлом году также поставила 88 крупнокалиберных пулеметов и 170 легких пулеметов в Южный Судан, 46 легких пулеметов и 4 пистолета Турции, 10 000 винтовок и карабинов США и 10 винтовок и карабинов Монголии.

Новые контракты

В ближайшее время этот список может пополниться еще одним большим оборонным контрактом.

На текущей неделе появилась информация о том, Украина поставит 680 бронеавтомобилей общей стоимостью 1 млрд долл. Министерству обороны Бангладеша. Речь идет о бронеавтомобилях “Козак-2М”, производства частного украинского предприятия НПО “Практика”.

Эти бронемашины были представлены на международной выставке в Киеве только в октябре прошлого года, но по итогам государственных испытаний успели получить высокие оценки от военных и экспертов.

Как отмечают сами участники украинского ОПК, потенциальные возможности оборонного сектора страны значительно превышают текущие объемы военного экспорта.

В частности, по словам президента Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины Вадима Кодачигова реальный экспортный потенциал украинского ОПК составляет более 2 млрд долларов в год.

“Сейчас предприятия украинского ОПК могут производить военную продукцию на сумму 2,5 миллиардов долларов в год. Объем внутреннего рынка, который формируется Государственным оборонным заказом, составляет всего 300 миллионов долларов. Для примера - это несколько современных истребителей или несколько десятков танков. Остаток более двух миллиардов долларов - это нереализованный экспортный потенциал, который украинские оборонные не могут использовать из-за существенных законодательных ограничений”, - отметил он.

По его словам, для выхода на международные рынки все украинские оборонные предприятия должны заключать контракты через государственных спецэкспортеров, входящих в состав “Укроборонпрома”.

“Есть покупатель, есть продавец и есть посредник-спецэкспортер, который закладывает процент за сопровождение контрактов. В результате такой комиссии стоимость контракта вырастает на 5 – 20 процентов, что делает их неконкурентными”, - добавил Кодачигов.

Поддерживают необходимость либерализации условий экспорта и в самом госконцерне.

“На сегодняшний день законодательство запрещает компаниям-производителям в ОПК, за исключением с недавних пор предприятия авиаотрасли, и спецэкспортерам выступать учредителями или соинвесторами совместных с иностранными партнерами предприятий. Это ограничивает возможности украинских предприятий по работе на ключевых для нас рынках”, - отмечает директор государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия “Спецтехноэкспорт” Павел Барбул.

По его словам, Украине следует усовершенствовать законодательную базу и разрешить украинским оборонным компаниям создавать совместные предприятия за рубежом.

“Такие рекомендации разработаны специалистами “Укроборонпрома” и уже не раз рассматривались в профильном комитете Верховной Рады”, - добавил он.



При этом, как чиновники и производители сходятся в одном мнении - Украине важно сохранить за собой статус серьезного игрока на международном рынке вооружений. Этот рынок продолжает расти, и по данным SIPRI, в период с 2012 по 2016 год достиг своего максимума со времен холодной войны. Ежегодный объем этого рынка оценивается в 80 млрд долл.

К тому же, интерес к продукции украинской оборонки только растет. Для оружия не может быть лучшей рекламы чем то, что оно прошло испытания в реальных боевых условиях с грозным противником, а не на военных полигонах. Оружие, закаленное в боях, дорого стоит. Мир это понимает. И в этом Украина имеет серьезное преимущество перед другими странами.

Владислав Швец