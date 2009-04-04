Кризис заставит промышленность перейти на энергосбережение

Кризис заставит украинскую промышленность перейти на энергосберегающие технологии.

Такое мнение высказала председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в интервью УНИАН.

“На нынешний момент мы дикари в энергосберегающих технологиях. На протяжении последних 17 лет у нас из всех металлургических предприятий только Алчевский меткомбинат запустил когенерацинное оборудование. Остальные работают дедовскими методами. Да и вообще, производители к энергосбережению относятся по-советски. По принципу: жарко зимой - открыл форточку”, - сказала депутат.

По ее мнению, здесь нужно менять ментальный и законодательный подходы к вопросу.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает, что у отечественной промышленности есть выбор - или она делает серьезную реконструкцию промышленности, или будет последним “паровозом”. “Иначе мы никогда не будем конкурентноспособными”, - отметила она.

Что касается конкретных шагов, то Н.КОРОЛЕВСКАЯ сообщила, что Кабмин разработал отдельный законопроект по налогообложению и внедрению альтернативных источников энергии. Также подготовлен ряд программ по использованию тепловых насосов, газометана. После поездки премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Япония дала согласие на инвестиции в энергосберегающие технологии Украины.

“Кроме того, мы имеем свой колоссальный внутренний потенциал. Например, завод Малышева делает котлы, которые по своим технологическим показателям могут конкурировать с европейскими. И много, много другого”, - отметила депутат.

По ее словам, вместе с кризисом пришло понимание дыры в энергобалансе.

“Я всегда считала, что правительство должно задавать тон, обнажать проблему, прописывать шаги ее разрешения. Уверена, если бы сегодня все антикризисные меры, которые разрабатывает правительство, здесь же, в режиме он-лайн внедрялись, то Украина жила бы в совсем другой ситуации, - сказала депутат. - Но, к сожалению, процесс торможения, который имеет место по вертикали работы всей государственной машины, препятствует достаточной эффективности работы правительства”.