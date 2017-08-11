"Антонов" отчитался о прибыли: за полгода заработал почти 23 миллиона

Чистая прибыль государственного авиастроительного концерна «Антонов», входящего в госхолдинг «Укроборонпром», в январе-июне 2017 года составила 22,7 млн грн.

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Об этом сообщила пресс-служба «Укроборонпрома».

«Антонов» улучшает финансовые показатели благодаря внедрению бизнес-процедур, которые являются логическими и понятными для наших международных партнеров. Качественно иной уровень менеджмента открыл перед предприятием новые горизонты и позволил выходить на новый уровень сотрудничества», - отметили в холдинге.

Согласно сообщению, улучшения финансовых показателей удалось достигнуть в том числе за счет диверсификации поставщиков и рынков, а также устранения зависимости от России. В частности, в 2015 году 41% комплектующих самолета АН-178 были российскими, а уже в 2016 году предприятие полностью отказалась от использования запчастей из этой страны.

«Ранее почти 80% своей продукции "Антонов" поставлял в РФ. Предприятие потеряло огромные объемы и ключевой рынок. Но мы выстояли, ведь и возможности предприятия, и рынок сбыта не оказались зависимыми от северного соседа. Да, переориентация на новые рынки и получение на них заказов не произошли в один момент, но авиастроительный флагман страны развивается, он прибыльный и имеет четкий вектор развития», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, государственное предприятие «Антонов», единственный в Украине производитель самолетов, по итогам 2016 года увеличило чистую прибыль в 4 раза по сравнению с 2015 годом – до 178,1 млн грн.

В конце июля Кабинет министров принял решение о ликвидации юридической формы госконцерна «Антонов» в связи с его переводом в состав «Укроборонпрома».