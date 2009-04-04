Fitch понизило рейтинги ИСД

В пятницу, 3 апреля Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") сталелитейной компании Корпорация "Индустриальный Союз Донбасса" с уровня "B" до "B-" (B минус), сообщает Дело.

Прогноз по долгосрочному РДЭ – "Негативный".

Fitch подтвердило краткосрочный РДЭ компании на уровне "B". Одновременно агентство отозвало рейтинги Корпорации ИСД. Агентство больше не рейтингует данного эмитента и не проводит по нему анализ.

Понижение рейтинга отражает мнение Fitch, что текущая глобальная рецессия и связанная с ней волатильность спроса и цен на сталелитейную продукцию ослабляют способность Корпорации ИСД соблюдать свои финансовые обязательства и что в результате компания может нарушить финансовые ковенанты в 2009 г.

Агентство прогнозирует 30-процентное сокращение объемов производства у ИСД на 2009 г., в результате чего компания, вероятно, будет иметь показатель "чистый долг/EBITDAR" в пределах 3,0-3,5x в 2009 г., в то время как ковенантами по кредитам компании предусмотрен уровень в 2,6x.

"Негативный" прогноз отражает мнение Fitch о том, что украинский металлургический и горнодобывающий сектор, как ожидается, будет восстанавливаться более медленно, чем глобальная металлургическая и горнодобывающая отрасль. Высокий уровень долга у Корпорации ИСД и ограниченный запас прочности по ковенантам при сложной долговой и банковской конъюнктуре также отражены в "Негативном" прогнозе по рейтингу компании.