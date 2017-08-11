"Национальная угольная компания" объединит 33 государственные шахты

«Национальная угольная компания», создание которой регламентируется правительственной Стратегией развития угледобывающей отрасли, объединит 33 государственные шахты, сообщила пресс-служба вице-премьер-министра Владимира Кистиона.

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«В рамках одной госкомпании достаточно просто решать административные вопросы, менеджмент сможет гораздо быстрее и проще передавать оборудование с бесперспективных шахт на другие объекты. По предварительным оценкам, создание такой компании даст экономию расходов на содержание убыточных шахт на сумму 1,5 млрд грн в год», - цитирует пресс-служба Кистиона.

При этом вице-премьер отметил, что «Национальная угольная компания» должна будет определиться с тем, какие шахты является перспективными, а какие нужно модернизировать.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в конце мая утвердил Стратегию развития угледобывающей отрасли, которая предусматривает увеличение добычи угля на государственных шахтах с одновременным их переходом на бездотационную работу через год. Также стратегия предусматривает создание единой «Национальной угольной компании», которая будет управлять госшахтами.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что Украина должна провести приватизацию всех государственных угольных шахт после того, как будет проведено их реформирование и эти предприятия будут выведены на уровень безубыточности.