В Приднестровье спад производства составил порядка 40%

В Приднестровье из-за экономического кризиса сокращение производства составило порядка 40%.

Об этом в интервью УНИАН сообщил министр иностранных дел непризнанной республики Приднестровье Владимир ЯСТРЕБЧАК.

«Прежде всего, сокращается производство – порядка 40% на крупнейших предприятиях», - сказал В.ЯСТРЕБЧАК, отвечая на вопрос, как кризис повлиял на Приднестровье.

Он отметил, что в условиях падения объема производства возникают сложности с обеспечением национальной приднестровской валюты – уменьшается поступления валютной выручки, соответственно меньше подкрепляется национальная валюта.

«Тем более, что у нас основная резервная валюта - это американский доллар, вторая – российский рубль, который испытывает значительные колебания и это не идет на пользу нашей финансовой системе», - сказал он.

По его словам, сложностей достаточно много, но власти Приднестровья предпринимают антикризисные меры.