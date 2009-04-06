СевГОК снизил производство железорудного концентрата

ОАО «Северный горно-обогатительный комбинат» (СевГОК) по итогам января-марта 2009 года произвел 2 млн. 975 тыс. тонн железорудного концентрата, что на 535 тыс. тонн (на 15,2%) меньше, чем за январь-март 2008 года. Об этом сообщается в отчете предприятия, размещенном на сайте Группы "Метинвест".

Согласно отчету, производство окатышей на СевГОКе составило за первых три месяца 2009 года 725,7 тыс. тонн, что на 31,7% меньше, чем за январь-март 2008 года.

В марте 2009 года СевГОК снизил объем производства концентрата на 10,9% до 1058,9 тыс. тонн по сравнению с мартом 2008 года, объем производства окатышей за этот же период снизился на 31,7% до 725,7 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ОАО «Северный горно-обогатительный комбинат» – одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Европы с законченным циклом подготовки сырья для металлургической промышленности: железорудного концентрата и окатышей. Годовая производственная мощность комбината на сегодня составляет более 13,3 млн. тонн железорудного концентрата и свыше 11 млн. тонн окатышей.

В 2008 году СевГОК произвел 12 млн. 600 тыс. тонн железорудного концентрата, что на 5,9%, или 794 тыс. тонн, меньше, чем по итогам 2007 года. Объем производства окатышей на предприятии за 2008 год составил 9 млн. 420 тыс. тонн, что на 14,9%, или 1 млн. 646 тыс. тонн, меньше, чем за 2007 год.

Северный ГОК входит в Горнорудный дивизион группы "Метинвест".

"Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Входит в состав финансово-промышленной группы СКМ. Производственные мощности предприятий "Метинвеста" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

ООО «Метинвест холдинг» – управляющая компания группы "Метинвест".