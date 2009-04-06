Россия не отказывается от запуска Ан-148 в серийное производство

Россия не отказывается от запуска в серийное производство украинско-российского самолета Ан-148.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр РФ Владимир ПУТИН заявил, выступая с первым отчетом о работе правительства перед Государственной Думой России.

«Что касается Ан-148, то, насколько я себе представляю, никто не снимает этих планов», - сказал В.ПУТИН, отвечая на вопрос одного из депутатов, почему самолет Ан-148 не запущен в серию.

Он подчеркнул, что правительство России будет поддерживать авиацию. «Это будущее инновационного развития России», - подчеркнул В.ПУТИН.

При этом он добавил, что поддержка правительством будет оказываться даже, если на каком-то этапе не будет ожидаемого эффекта.

Справка УНИАН. Самолеты семейства Ан-148 предназначены для пассажирских, грузопассажирских и грузовых перевозок на региональных и ближнемагистральных авиалиниях.

Ан-148 - региональный реактивный самолет нового поколения, его базовый вариант предназначен для перевозки до 80 пассажиров на дальность до 5,1 тыс. км.

21 августа 2008 года Украина подписала с российской лизинговой компанией «Ильюшин финанс Ко» контракт на поставку 12 самолетов Ан-148. Контракт был подписан на Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2007» в Москве. Как уточнил руководитель «Ильюшин финанс Ко» Александр РУБЦОВ, это уже третий контракт с российскими компаниями. Первой компанией, купившей Ан-148, была компания «Сибавиатранс», второй - авиационная компания «Полет».

Как сообщил министр транспорта России Игорь ЛЕВИТИН, за 5 лет Россия планирует увеличить количество перевозимых пассажиров с 35 до 65 млн. человек. «Нам не хватает новых машин, и то, что Ан-148 продвигается на российский рынок… Это хорошее совместное соглашение позволит увеличить объемы поставок самолетов на российский рынок», - сказал он. Министр отметил, что до 2020 года России нужно будет 450 новых самолетов.

Потребность в самолетах типа Ан-148 в РФ до 2020 года составляет 200–250 штук. “План производства гражданских самолетов Объединенной Авиастроительной Корпорации на 2008-2012 гг.», утвержденный решением правительства РФ от 28 марта 2007 г., предусматривает продажу 96 самолетов Ан-148 воронежской сборки.

При этом доходы украинских предприятий составят около 1 млрд. долл., поступления в Государственный и местные бюджеты Украины в виде налогов и сборов составят более 293 млн. долл., а на украинских предприятиях будет создано около 11 000 рабочих мест.