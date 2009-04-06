Кабмин планирует выделить 70 млн. грн на систему УТАС

Кабинет министров Украины решил выделить 70 млн. грн. из Стабилизационного фонда для финансирования проектов, связанных с повышением техники безопасности шахт путем внедрения унифицированной телекоммуникационной системы диспетчерского контроля и автоматизированного управления горными машинами и технологическими комплексами (УТАС).

Об этом УНИАН сообщили в информационном центре Госгорпромнадзора, со ссылкой на постановление правительства от 2 апреля.

Система УТАС контролирует все основные параметры технологических процессов добычи угля, в первую очередь, параметры шахтной атмосферы. В случае отклонения параметров система дает возможность оперативно вмешиваться в процесс угледобычи, что позволяет предупредить аварию и предотвратить гибель шахтеров.

По данным Госгорпромнадзора, на сегодняшний день 19 из 40 опаснейших шахт уже оборудованы системой УТАС и, по показаниям руководителей, данная система помогла уже более 150 раз избежать возникновения аварий.

По состоянию на конец марта т.г. продолжаются работы по установке УТАС на шахтах: «Шахта им. XIX съезда КПСС» ГП «Лугансквугилля» (Луганской обл.), шахта «Алмазная» ГП «Добропиллявугилля» (Донецкой обл.), шахта «Шахтерская-Глубокая» ГП «Шахтарскантрацит» (Донецкой обл.)

Специалистов для работы с системой на местах будут готовить на базе ДП «Петровский завод угольного машиностроения».

Главным распорядителем средств, предоставленных на реализацию программы по внедрению УТАС выступает Госгорпромнадзор, который совместно с Минуглепромом определяет очередность внедрения систем на угледобывающих предприятиях.

Справка УНИАН. Система УТАС, в основе которой лежит технология всемирно известной британской компании «Тролекс», адаптирована к условиям украинской угольной промышленности. Это комплекс единых и взаимозависимых средств технического, программного, информационного, метрологического и организационного обеспечения, который предназначен для непрерывного контроля параметров атмосферы горных выработок, горношахтного оборудования (ГШО) и технологических комплексов; управление машинами и технологическими комплексами; передачи информации на диспетчерский пункт, ее обработки и отображения.

Система контролирует и управляет: параметрами шахтной атмосферы; параметрами работы вентиляторов главного проветривания; управляет работой вентиляторов местного проветривания; параметрами безопасной работы дегазационного оборудования; высоковольтными распределительными устройствами; параметрами безопасности транспортных средств от забоя и до шахтного ствола; параметрами безопасной работы очистительных и проходческих комплексов; параметрами безопасной работы водоотливов; параметрами безопасности поверхностных объектов шахты (калориферы, котельные, компрессоры, подъемы); контролирует местонахождение рабочих в шахте.

Среди значительных преимуществ системы УТАС - функция «черной шкатулки», эффективная защита от несанкционированного вмешательства в систему и срок эксплуатации - 25 лет против 6 лет эксплуатирующихся в настоящее время систем аэрогазового контроля.

В случае возникновения аварии или аварийной ситуации система способна предоставлять пути эффективного управления ликвидацией аварии.