Гройсман отреагировал на сообщения СМИ о якобы украинских двигателях для ракет КНДР

Сообщения СМИ о якобы поставках государственным предприятием "Южмаш" ракетных двигателей Северной Корее являются провокацией против Украины, заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время визита в Днепропетровскую область.

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"Моя личная позиция и мои мысли по "Южмашу". Я считаю, что это абсолютно четкая провокация. Я полностью опираюсь на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны и самого "Южмаша", что такого не было в природе. Могу сказать, что это невозможно. По крайней мере, глубоко убежден, что это провокация в отношении Украины. Точка", - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, ранее американское издание The New York Times разместило публикацию, в которой утверждалось, что успехи Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты, которая, вероятно, может достичь США, стали возможны благодаря приобретению мощных ракетных двигателей на черном рынке, скорее всего с украинского завода.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс не поставлял ракетные двигатели и ракетные технологии режиму Северной Кореи.

На госпредприятии "Южный машиностроительный завод им. Макарова" заявили, что завод никогда не имел и не имеет никакой связи с северокорейскими ракетными программами космического или оборонного характера.

В 2002 году США обвинили Украину в продаже Ираку нескольких радиолокационных комплексов "Кольчуга". Доказать факт продажи "Кольчуг" Соединенным Штатам так и не удалось даже после проведения военной операции в Ираке.