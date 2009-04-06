По итогам января-марта текущего года ОАО «Ингулецкий горно-обогатительный комбинат» (ИнГОК) снизил производство концентрата по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 33,2% – до 2 млн. 442,4 тыс. тонн.

Об этом сообщается в отчете предприятия, опубликованном на сайте группы "Метинвест".

Согласно отчету, в марте т.г. ИнГОК снизил объем производства концентрата на 21,1% по сравнению с мартом 2008 года – до 996,3 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ОАО «Ингулецкий ГОК» специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов Ингулецкого месторождения, расположенного в южной части Криворожского железорудного бассейна, производя два вида железорудного концентрата с содержанием железа 63,7% и 67,5%. Производственная мощность предприятия – 14 млн. тонн железорудного концентрата в год.

В 2008 году ИнГОК произвел 12 млн. 974 тыс. тонн. железорудного концентрата, что на 7,5%, или 1 млн. 50 тыс. тонн, меньше, чем в 2007 году.

ИнГОК использует передовые технологии флотационного обогащения, которые на сегодняшний день в Украине являются уникальными.

ИнГОК входит в Горнорудный дивизион группы "Метинвест".

"Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Входит в состав финансово-промышленной группы СКМ. Производственные мощности предприятий "Метинвеста" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

ООО «Метинвест холдинг» – управляющая компания группы "Метинвест".