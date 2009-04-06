Снижение ВВП составило 8%

Снижение объемов валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам IV квартала 2008 года составило 8% против аналогичного периода 2007 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета статистики.

По информации Госкомстата, номинальный ВВП в октябре-декабре 2008 года составил 252,67 млрд. грн., против 278,34 млрд. грн. в июле-сентябре.

Также сообщается, что комитет пересмотрел в сторону понижения оценку номинального ВВП по итогам 2008 года с 950,503 млрд. грн. (данную цифру Госкомстат обнародовал в конце февраля 2009 года, отметив, что «расчеты проведены с учетом предварительной информации Минфина относительно выполнения Сводного бюджета и платежного баланса, разработанного Нацбанком») – до 949,864 млрд. грн.

Как сообщает Госкомстат, падение производства товаров и услуг в четвертом квартале против аналогичного периода 2007 года зафиксировано в добывающей промышленности – на 18,7%, перерабатывающей промышленности – на 23,9%, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – на 14,3%, строительстве – на 32,4%, торговле – 15,6%, транспорте и связи – на 3,9%, финансовой деятельности – на 30,2%, госуправлении – на 2,1%.

Рост зафиксирован только в сельском хозяйстве – на 23,5%.

В целом по итогам 2008 года Госкомстат подтвердил рост реального ВВП на 2,1%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2009 год рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.

Рост реального ВВП Украины в 2008 году, по сравнению с 2007 годом, составил 2,1%, при этом рост ВВП в 2007 году, по сравнению с 2006 годом, составлял 7,6%.