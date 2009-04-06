Собрание акционеров на ЗЖРК не состоялось

Запорожский железорудный комбинат (ЗАО "ЗЖРК") не смог провести собрание акционеров, на котором планировалось рассмотреть отчеты правления и ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности компании за 2008 год, а также утвердить порядок распределения прибыли.

Как сообщили УНИАН на предприятии, причиной непроведения общего собрания акционеров ЗЖРК, запланированного на 2 апреля т.г., стало отсутствие кворума.

Справка УНИАН. Запорожский железорудный комбинат (ЗЖРК, г. Днепрорудное Запорожской обл.) разрабатывает Южно-Белозерское и Переверзевское железорудные месторождения и производит товарную железную руду с содержанием железа 58-66%. Около 60% продукции экспортируется на меткомбинаты в Чехию, Словакию, Польшу и Австрию.

Основными акционерами ЗАО "ЗЖРК" являются словацкая фирма Minerfin (51,1698% акций), меткомбинат "Запорожсталь" (29,2306%) и чешская компания KSK Consulting (19,0632%).