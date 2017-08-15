"Южмаш" сегодня не имеет возможностей для производства двигателей для боевых баллистических ракет - КБ "Южное"

Единственное ракетостроительное предприятие "Южный машиностроительный завод им. Макарова" сегодня не имеет возможностей для производства двигателей для боевых баллистических ракет.

Об этом сообщает пресс-служба конструкторского бюро «Южное», которое является разработчиком ракетных технологий.

«Начиная с 1991 года технологические линии для производства двигателей на госпредприятии «ПО «Южмаш» с характеристиками, которые были аналогичны двигателю РД-250 (упоминаются в публикации The New York Times – УНИАН), были частично демонтированы. Производственная линия для создания баллистических ракет SS-18 и двигателей для них была полностью уничтожена. В связи с этим предприятие не имеет в своем распоряжении производственных мощностей для производства двигателей указанной конфигурации», - говорится в сообщении.

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По информации КБ «Южное», после 1991 года Украина больше не производила баллистические ракеты ни для Российской Федерации, ни для собственных нужд, ни для какой-либо другой страны.

«Все двигатели, которые были пригодны для использования, включая двигатель РД-250, покидали территорию «Южмаша» исключительно в составе ракет. Единственный двигатель, который поставлялся «Южмашем» как отдельный компонент – это двигатель VG143 для четвертой ступени европейской ракеты-носителя Vega», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 14 августа американское издание The New York Times разместило публикацию, в которой утверждалось, что успехи Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты, которая, вероятно, может достичь США, стали возможны благодаря приобретению мощных ракетных двигателей на черном рынке, скорее всего, с украинского предприятия.

В ответ на публикацию, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс не поставлял ракетные двигатели и ракетные технологии режиму Северной Кореи.

На «Южмаше» заявили, что завод никогда не имел и не имеет никакой связи с северокорейскими ракетными программами космического или оборонного характера.

Утром 15 августа премьер-министр Владимир Гройсман назвал провокацией сообщения СМИ о якобы поставках госпредприятием «Южмаш» ракетных двигателей Северной Корее. По информации Государственного космического агентства, технологии производства двигателей для боевых ракет и сами изделия не могли попасть с территории Украины в Северную Корею, поскольку Украина строго соблюдает международное законодательство об ограничении распространения военных ракетных технологий.