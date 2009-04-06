«Богдан» прекращает дистрибуцию автомобилей KIA

Корпорация «Богдан» приняла решение об отказе от дистрибуции автомобилей KIA на рынке Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь Корпорации «Богдан» Сергей КРАСУЛЯ.

По его словам, решение пересмотреть продуктовый портфель компании было принято сегодня.

С.КРАСУЛЯ отметил, что решение обусловлено несколькими факторами. В первую очередь – разными взглядами на стратегию развития бренда KIA в Украине.

При этом он добавил, что в дальнейшем корпорация «Богдан» сосредоточит усилие на развитии брендов, которые производятся по полному циклу на ее производственных мощностях.

«В условиях мирового кризиса в автопромышленности каждая компания избирает свою стратегию выживания и развития. Корпорация «Богдан» благодарна Kia Motors Co. за многолетнее сотрудничество и опыт приобретенный за эти годы», – отметил он.

Все юридические аспекты компании должны согласовать в ближайшее время.

Как сообщалось, в прошлом году мировой производитель Kia Motors Co. признал официального дистрибьютора автомобилей KIA в Украине – компанию «Киа Моторс Украина» «Лучшим дистрибьютором KIA в мире», по результатам работы компании на рынке Украины в 2006, 2007 и 2008 годах. «Киа Моторс Украина» получила наивысшие награды «За выдающийся вклад в усовершенствование и повышение уровня обслуживания клиентов».

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству автотранспортных средств разных типов. В ее состав входят 20 компаний, среди которых: Автомобильный завод «Богдан» (ЛуАЗ), «Черкасский автобус», «Хюндай Моторс Украина», «Киа Моторс Украина» и др.

В сентябре 2008 года Корпорация «Богдан» ввела в эксплуатацию автомобильный завод по производству грузовиков в г. Черкассы проектной мощностью 15 тыс. автомобилей в год. Инвестиции в организацию производства грузовиков составили почти 100 млн. грн.

В июне 2008 года корпорация ввела в эксплуатацию завод в Черкассах по выпуску легковых автомобилей мощностью 120-150 тыс. автомобилей в год, инвестировав в этот проект свыше 330 млн. долл.