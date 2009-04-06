ЗЗФ сократил производство

Запорожский завод ферросплавов (ОАО "ЗЗФ") в январе-марте 2009 года сократил производство продукции на 73,8% по сравнению с январем-мартом 2008 года – до 33 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщило руководство предприятия.

Согласно сообщению, производство силикомарганца в январе-марте т.г. сократилось на 79,9% – до 15,1 тыс. тонн, ферросилиция – на 60%, до 7,6 тыс. тонн, ферромарганца – на 73,2%, до 8 тыс. тонн.

В то же время завод увеличил на 21,1% производство металлического марганца, выпуск которого в январе-марте составил 2,3 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ОАО "Запорожский завод ферросплавов" – один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов и единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, металлический марганец. Входит в Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов. Доля внутреннего рынка в поставках ЗЗФ составляет 30-35%. Продукция завода экспортируется в страны СНГ, ЕС, Азии, Африки.

В 2008 году Запорожский завод ферросплавов снизил объемы производства продукции на 21,4% по сравнению с 2007 годом – до 386,2 тыс. тонн. Производство силикомарганца сократилось на 29,9%, до 227,1 тыс. тонн, марганца металлического – на 23%, до 8,7 тыс. тонн, ферросилиция – на 14,5%, до 60,4 тыс. тонн. В то же время в 2008 году был увеличен выпуск ферромарганца на 5,5% – до 90 тыс. тонн.