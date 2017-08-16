Авиапредприятие "Антонов" сменило президента

Исполняющим обязанности президента государственного предприятия "Антонов", крупнейшего в мире производителя самолетов и авиакомплектующих, назначен экс-директор Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП) Александр Кривоконь вместо Александра Кацюбы.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

Согласно сообщению, Александр Кривоконь занимал руководящие должности на таких предприятиях как "Южный машиностроительный завод им. Макарова", "Завод им. В.А. Малышева", корпорации "Горные машины" (сейчас Corum group).

Как сообщал УНИАН, экс-президент "Антонов" Александр Коцюба принял решение покинуть занимаемый пост и вернуться в частный бизнес. Он возглавлял это предприятие с 8 июня 2016 года.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Антонов" создано путем присоединения ГП "Киевский авиационный завод "Авиант" к ГП "Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова" (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП "АНТК им. О.К. Антонова" было переименовано в ГП "Антонов". В конце июля 2017 года Кабинет министров принял решение о ликвидации юридической формы госконцерна "Антонов" в связи с его переводом в состав "Укроборонпрома".

В числе разработок ГП "Антонов" - самолеты Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.