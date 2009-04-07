США подняли антидемпинговую маржу для магния

Минторг США в предварительном порядке решил поднять антидемпинговую маржу для магния, поставляемого в США уральским предприятием "ВСМПО-АВИСМА" (VSMO).

Согласно уведомлению, опубликованному в понедельник в правительственном вестнике Federal Register, размер маржи увеличен до 43,58%.

В 2007 г. размер этого торгового барьера составлял всего 0,41%, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Одновременно Минторг США уведомил, что приостанавливает пересмотр антидемпингового режима для Соликамского магниевого завода в Пермской области. Это связано с тем, что СМЗ вообще не производил поставок на американский рынок в период, охваченный нынешним разбирательством.

"АВИСМА" в январе нынешнего года по собственной инициативе решила прервать участие в этом разбирательстве и отозвала всю предоставленную ранее корпоративную документацию. Специалисты утверждают, что установленная теперь властями США карательная маржа - прямое следствие такого решения российской компании.