Посольство Австрии организует переговоры с австрийскими бизнесменами

Посольство Австрии в Украине в конце апреля организует бизнес-переговоры с австрийскими переговоры пройдут 28 апреля в Киеве, 29 апреля - Ялте и 30 апреля - в Одессе.

В переговорах примут участие австрийские компании, производящие ветроэнергетическое оборудование; предметы для оформления интерьера, мебель и текстиль; товары для строительства и промышленный инструмент; оборудование и средства безопасности; мини-пивоварни; программное обеспечение для сельского хозяйства, а также предоставляющие консультационные услуги в сфере гостиничного бизнеса.

Как отмечается в пресс-релизе, участие в переговорах является бесплатным, каждая австрийская фирма имеет переводчика, регистрация осуществляется по предварительной письменной заявке, которая размещена на веб-странице Торгового отдела Посольства Австрии.

Заявки на участие в индивидуальных переговорах принимаются до 10 апреля 2009 г.