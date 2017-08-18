Индия купит у Украины турбины для фрегатов, которые строятся в России - СМИ

Комиссия по оборонным закупкам Индии в четверг одобрила закупку у николаевского завода "Заря-Машпроект" двух комплектов газовых турбин для фрегатов, которые строятся на российской верфи "Янтарь". Стоимость контракта - 4,9 миллиарда рупий (76 миллионов долларов США), сообщает LB.ua со ссылкой на The Times of India.

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"Двигатели предназначены для двух фрегатов проекта 11356. Они были заложены на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде и должны были быть спущены на воду в 2018 году для Черноморского флота РФ. Строительство остановилось в 2014 году, так как поставки украинских газотурбинных установок были запрещены из-за российской агрессии", - говорится в сообщении.

В 2016 году Индия решила купить эти недостроенные фрегаты. Еще два будут потом строиться на верфи Goa Shipyard.

Таким образом, украинские турбины будут поставлены в Индию, которая затем их отправит в Калининград.

Напомним, николаевское ГП "Заря-Машпроект" - один из лидеров мирового газотурбостроения. Более 95% его продукции идет на экспорт.