Алюминиевый гигант Alcoa объявил об убытках

Американский алюминиевый гигант Alcoa объявил во вторник о результатах деятельности компании за I квартал 2009 года, который она завершила с убытками в размере 497 миллионов долларов на фоне мирового финансового кризиса, заметно повлиявшего на цены и спрос на легкие металлы, сообщает РИА Новости cо ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Первый квартал 2008 года компания закончила с прибылью в размере 303 миллионов долларов.

По официальным данным, обнародованным компанией во вторник, убытки Alcoa за первый квартал 2009 года составили 0,61 доллара на одну обыкновенную акцию, за аналогичный период прошлого года прирост на акцию составил 0,37 доллара.

Годовая выручка сократилась на 44% и составила 4,15 миллиарда долларов.

Группа Alcoa стала первой из представителей так называемых "голубых фишек", объявивших о результатах за первый квартал, отмечает агентство.

В начале года алюминиевая компания заявляла о сокращении 13,5 тысячи рабочих мест, что составляет 13% штата компании по всему миру, а также о снижении объемов производства для преодоления последствий мирового финансового кризиса.

Группа Alcoa является ведущим в мире производителем первичного алюминия, алюминиевых изделий и глинозема.