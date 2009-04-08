ММК им. Ильича снизил выплавку стали

Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича в марте текущего года выплавил 328 тыс. тонн стали, что на 47,8% меньше аналогичного показателя 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре комбината со ссылкой на председателя Правления, генерального директора ОАО «ММК им. Ильича» Владимира БОЙКО.

Так, в марте т.г. комбинат произвел 625 тыс. тонн агломерата, что на 47% меньше, чем было произведено в марте 2008 года; 277,6 тыс. тонн чугуна (на 43,8% меньше) и стали - 328 тыс. тонн (на 47,8% меньше марта 2008 г.).

Также в марте текущего года на меткомбинате было произведено горячего проката 245,7 тыс. тонн, что на 50,3% меньше, чем в марте 2008 года. Холодного проката произведено в марте т.г. тоже меньше прошлогоднего показателя на 48,9%.

Характеризуя полученные производственные показатели в марте В.БОЙКО сказал, что они «не радуют», но подчеркнул, что «ситуация такова, что из-за низких цен (на металлопродукцию - УНИАН) и минимума заказов получается, что чем больше будет предприятие производить, тем больше могут расти убытки». «Мы проанализировали ситуацию и увидели, что, как ни парадоксально, наиболее благоприятная ситуация была у нас в ноябре, декабре (2008 года) и январе (2009 года). За три эти месяца мы даже смогли погасить часть долгов, - объяснил гендиректор. - В феврале мы нарастили убытки, а в марте, благодаря четкой программе, учитывающей количество заказов и цену, по итогам месяца мы вышли на нулевой результат. Так что и в будущем нам необходимо четко придерживаться выработанной программы действий».

Кроме того, В. БОЙКО отметил, что сегодня на комбинате прорабатываются варианты реорганизации производства путем объединения цехов. В настоящее время это касается слябинга и стана-1700, а в будущем, возможно, будут и другие объединения.

Однако гендиректор заверил, что реорганизация цехов не повлечет за собой сокращение работников. «Мы проведем реорганизацию таким образом, что это не затронет рабочих и среднее руководящее звено этих цехов», - заключил В.БОЙКО.