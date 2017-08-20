Суд Москвы отказался арестовывать турбины Siemens в Крыму

Судья Арбитражного суда Москвы отказался арестовать по иску немецкого концерна Siemens четыре газотурбинные установки, которые были доставлены в Крым. 18 августа суд вынес решение "Об отказе в принятии обеспечительных мер", сообщает российский портал "Электронное правосудие".

Следующее заседание по делу состоится 18 сентября.

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Как сообщалось, иск поступил в арбитраж Москвы 11 июля. Причиной для подачи иска стало перенаправление "Технопромэкспортом" газотурбинных установок немецкого производства из Тамани (Краснодарский край, Россия) в Крым.

Кроме "Технопромэкспорта" ответчиком по делу выступает также совместное предприятие Siemens и "Силовые Машины" - ООО "Сименс технологии газовых турбин".

В свою очередь "Технопромэкспорт" инициировал доследственную проверку регионального управления МВД РФ в отношении компании "Сименс технологии газовых турбин" по факту неисполнения договорных обязательств, что может грозить Siemens и его дочке уголовной ответственностью и возможным уходом с российского рынка.

4 августа ЕС расширил ограничительные меры в отношении России из-за скандала с поставками турбин в аннексированный Крым. В санкционный список попали три физических лица, вовлеченных в доставку оборудования на полуостров, и три компании.