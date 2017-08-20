В "ДНР" готовят новую волну "национализации" украинских предприятий - СМИ

В августе и сентябре 2017 года пройдут судебные слушания, на которых так называемый «Фонд госимущества ДНР» готовится отсудить недвижимое имущество ряда украинских компаний.

Как сообщают «Новости Донбасса», в список подлежащих «национализации» попала собственность компании ЧАО «АПК-Инвест», недвижимость национальной акционерной компании «Недра Украины», имущество ООО «Альткомавтотранс», банковские помещения ЗАО «Акционерное коммерческое промышленно-инвестиционный банк», а также дворец спорта «Динамо», принадлежащий физкультурно-спортивному обществу «Динамо».

Судебное заседание по иску «Фонд госимущества ДНР» о признании права собственности на «бесхозное» недвижимое имущество украинских компаний, готовятся провести в арбитражном суде Донецка в конце августа – начале сентября текущего года. Информацию о проведении судебного заседания незаконная организация «ДНР» разместила на своем официальном сайте в разделе «Судебные вызовы».

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В «официальном» электроном документе указывается, что после опубликования судебного вызова собственники украинских компаний считаются надлежащим образом уведомленными о месте, дате и времени проведения судебного заседания.

В середине июня текущего года на официальном сайте организации «ДНР» уже сообщалось, что подконтрольный организации «Фонд госимущества» обратился в местный арбитражный суд с просьбой признать права собственности на бесхозное имущество украинских собственников. Среди вышеупомянутых компаний в списке судебного иска было упомянуто также имущество компании ООО "Дорожное строительство «Альтком», ООО «Альтком «Бетон-строй», ПАО «Артемовский завод по обработке цветных металлов», ООО «Строительство и монтаж».