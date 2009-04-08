НПО им. Фрунзе поставит Газпрому оборудование на 13 млн. долл.

ОАО «Сумское НПО им. М.В.Фрунзе» и российская компания ОАО «Газпром» заключили контракты на поставку компрессорного оборудования общей стоимостью около 13 млн. долл. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НПО им. Фрунзе.

По заказу «Газпрома» сумские машиностроители изготовят блоки компрессоров для газоперекачивающих агрегатов ГПА-Ц-16. Шесть единиц такого оборудования будут использованы для оснащения КС «Ивановская» и пять – для оснащения КС «Лукояновская».

Оба газотранспортных объекта сооружаются на газопроводе «Починки-Грязовец» (Россия) и являются компрессорными станциями линейного типа, предназначенными для транспортировки газа. Они будут оборудованы современными бессмазочными компрессорами сумского производства с электромагнитными подвесами. Согласно закрепленным контрактами договоренностям, продукцию планируется поставить заказчику на протяжении II-IV кварталов 2009 года.

НПО им. Фрунзе выполняет для российской нефтегазовой компании еще ряд заказов - изготавливаются газоперекачивающие агрегаты для компрессорной станции «Грязовецкая», расположенной на Североевропейском газопроводе. В 2008 году НПО им. Фрунзе отгрузило «Газпрому» оборудование для реконструкции действующих агрегатов на Ямбургском месторождении, а также оборудование для оснащения Уренгойского нефтегазового конденсатного месторождения.