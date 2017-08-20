Меркель призвала немецких автопроизводителей возродить доверие к дизельным авто

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала немецких автопроизводителей возродить доверие к автомобилям с дизельными двигателями, передает Deutsche Welle.

"Наше требование - предотвратить запреты въезда (автомобилей с дизельными двигателями в города) и, таким образом, возродить долю доверия к дизелю", - заявила она на телеканале RTL в воскресенье, 20 августа.

"Нам нужен дизель, чтобы достичь целей защиты климата", - добавила Меркель.

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Как утверждают специалисты, автомобили на дизельном топливе по сравнению с бензиновым выбрасывают в атмосферу меньше газов, вызывающих парниковый эффект.

В контексте "дизельного скандала" Меркель отметила, что понимает ярость владельцев автомобилей на концерны, которые устанавливали в автомобилях незаконное программное обеспечение для манипуляции данными о выбросах вредных газов. "Я сердита", - заявила канцлер в адрес автоконцернов.

При этом Меркель призвала автопроизводителей как можно скорее принять меры для ликвидации последствий "дизельного скандала" в интересах владельцев дизельных автомобилей и более 800 тысяч человек, работающих в автомобильной промышленности Германии.

Как сообщал УНИАН, так называемый "дизельный скандал" вокруг концерна Volkswagen, в который входит компания Porsche AG, впервые разгорелся в сентябре 2015 года, когда оказалось, что программное обеспечение на автомобилях VW скрывает реальные объемы выбросов вредных газов в атмосферу во время соответствующих тестов.