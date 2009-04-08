Нулевая надбавка на газ для ГМК и химпрома продлена

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял решение о продлении срока действия нормы, согласно которой устанавливается нулевая целевая надбавка на газ для предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности до 1 июля 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

Кроме того, согласно принятому решению Кабмина, для предприятий ГМК и химпрома до 1 июля не будут повышаться тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины с 1 октября 2008 г. и до конца прошлого года установил нулевую ставку сбора в виде целевой надбавки к тарифу на природный газ, используемый для технологических нужд предприятиями горно-металлургического комплекса и химпрома.

Об этом говорится в тексте доработанного постановления Кабмина о мерах по стабилизации ситуации в ГМК и химпроме, одобренном на заседании правительства 14 октября 2008 г.

Согласно документу, НКРЭ было рекомендовано с 1 ноября и до конца 2008 года ввести мораторий на повышение тарифов на электроэнергию для предприятий ГМК и химпрома.

Минтранссвязи, Минэкономики и Минфину было поручено с 1 октября и до конца 2008 года приостановить повышение тарифов на грузовые перевозки для предприятий ГМК и химпрома.

21 ноября 2008 г. министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ сообщил, что Кабмин продлил действие постановления №925 до конца следующего года (2009 г. – УНИАН).

2 апреля 2009 г. в пресс-службе «Укрзализныци» УНИАН сообщили, что с 1 апреля т.г. утратили силу скидки на перевозку грузов железными дорогами для предприятий горно-металлургического и химического комплексов, которые были установлены до этой даты постановлением Кабинета министров Украины №925 (от 14 октября 2008 г.).