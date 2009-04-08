Президент ознакомился с работой предприятия «Квазар»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ознакомился с работой столичного предприятия «Квазар» и пообщался с его работниками.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, В.ЮЩЕНКО высоко оценил работу «Квазара».

«То, что вы делаете – это большое дело для страны», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив высокую конкурентность завода. «Чрезвычайно приятно, что вы не просто удержались на плаву, а стали ведущим конкурентным предприятием в Европе и мире... вы являетесь гордостью Украины», – сказал Президент, обращаясь к работникам компании.

Он дал высокую оценку их солидарным действиям во время недавней рейдерской атаки на предприятие. В этом контексте он заверил, что власть принимает все меры, чтобы каждый, кто был причастен к этому инциденту, был наказан. Уже были проведены проверки профессиональности и законности действий районной администрации во время этого конфликта.

Глава государства заверил, что будет делать все, чтобы поддержать предприятие.

В.ЮЩЕНКО ознакомился с выставочной продукцией предприятия, а также осмотрел цеха по производству моно- и мультикристаллов и производству солнечных батарей. Главе государства продемонстрировали интерактивные доски, разработанные на предприятии. Президенту сообщили, что этот проект стоит намного дешевле зарубежных аналогов, полностью разработан украинскими инженерами и может обеспечить потребности украинских школ. В.ЮЩЕНКО также осмотрел продукцию для сельского хозяйства, электронные микросхемы, образцы солнечных батарей и др. Как сообщили Президенту, значительная часть продукции завода экспортируется. Кроме того, интегральные микросхемы предприятия активно используют АНТК имени Антонова, ЦКБ «Арсенал», предприятия Министерства обороны.

Вместе с Президентом завод посетили первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК, заместитель министра промышленной политики Виктор ПАДАЛКО и председатель Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Анатолий БАЛЮК.