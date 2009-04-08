Astra сыграет в "Гольф"

Компания Opel готовит к выпуску новую модель Astra, которая должна стать наиболее опасным конкурентом для актуальной модели VW Golf, сообщает Немецкая волна.

Буквально на следующий день после того, как канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) пообещала концерну поддержку (хотя и не ясно, в какой форме), Opel начал пиар-кампанию новой модели Astra - уже четвертого поколения.

"Opel играет в Golf" или "Снова в погоне за "Гольфом" - вот заголовки статей, рассказывающих в крупных немецких изданиях об Opel Astra, которая должна стать главной соперницей Volkswagen Golf в борьбе за любовь и деньги широкой публики.

Убеждать ее в преимуществах новой "Астры" должны журналисты, которых Opel привез на днях на север Швеции, где эту машину испытывают в экстремальных зимних условиях. Ясно, что в Германии их никогда и не будет, но они позволяют понять и улучшить технические характеристики машин. Кстати, на фотографии испытаний новой "Астры" можно посмотреть на сайте немецкого журнала Autobild (ссылка на нее - в конце этой статьи).

Сверхнизкие температуры и глубокий снег, который забивает радиатор и выхлопную трубу, создают предельную нагрузку моторам. Гонки по льду рек и озер помогают обнаружить и устранить возможные недочеты в ходовой части и работе компьютерных ассистентов (ABS, ESP и пр).

В погоне за Гольфом

Соперничать с "Гольфом" будет трудно, ведь не случайно все хетчбеки длиной около 4,25 сегодня чаще всего называют "Гольф-классом". "Астра-класс" не говорят даже на заводах Opel.

Но ничто не вечно - уверен один из руководителей компании Ханс Демант (Hans Demant). По его мнению, наиболее привлекательной стороной новой модели Astra станет ее дизайн. Пока он скрыт под маскировочной оболочкой, но уже не секрет, что многие элементы оформления позаимствованы у модели Opel Insignia, которая в прошлом году была признана "автомобилем года".

Динамично выгнутая, как бы огибающая передние сиденья приборная панель и большое, уходящее далеко вперед-вниз ветровое стекло новой модели Astra создает у водителя и пассажиров ощущение пространства, нетипичное для компактных машин. Благодаря увеличению колесной базы и удачной конструкции задней части кузова, и на заднем сидении не тесно.

Зачем водителю глаза, если есть Opel Eye

Astra переняла у модели Insignia и систему Opel Eye. Этот "опелевский глаз" сделал машины в полном смысле слова "зрячими", поскольку он занимается тем, чем до сих пор должен был заниматься водитель: следит за знаками и за разметкой.

Компьютеризированная система, разработанная компанией Opel, использует видеокамеру, которая установлена перед зеркалом заднего вида и смотрит примерно на 100 метров вперед. Она замечает и "понимает" дорожные знаки, ограничивающие скорость и не разрешающие обгон. Увидев такой знак, система отображает его на панели приборов, чтобы и водитель был в курсе. Информирует система водителя и о том, что действие знака заканчивается.

Вторая функция видеокамеры — следить за дорожной разметкой. Если вы покидаете свою полосу, не включив указатель поворота, раздается звуковой сигнал.

Светить везде по-разному

Кроме того, Astra получила ручной тормоз на "электротяге" и умные адаптивные (поворотные) фары второго поколения. Первое поколение следило за поворотами и изгибами дороги, т.е. луч всегда светил туда, куда вы едете.

Теперь сделан следующий шаг: фары "сами" выбирают один из восьми режимов работы. Например, автоматически переключаются с дальнего света на ближний, когда на шоссе появляется двигающаяся навстречу машина. Или с городского режима на загородный. И все без участия водителя.

Электроника собирает информацию об условиях видимости, скорости, углах поворота автомобиля и рулевого колеса. При скорости менее 30 км/ч -луч света очень широкий. От 30 до 50 км/ч автоматически выбирается "городской” режим. При этом фары светят слабее, чем в режиме ближнего света, поскольку в городах есть фонари. От 50 до 100 км/ч - режим загородного движения. Есть режим и для дождливой погоды (усиливается несимметричность освещения), есть боковой свет для поворота.

Flexride - выбор стиля

Оснащена Astra и системой автоматической парковки. Правда, у Golf она тоже есть. Конечно, вы и без этой системы парковались, но ее наличие улучшает имидж автомобиля, повышает его цену.

Еще важнее, естественно, что Astra получает и появившуюся на Opel Insignia систему Flexride - систему переключения подвески и ходовой части. Так, при включении спортивного режима система FlexRide меняет настройки подвески, усилителя руля, педали акселератора и стабилизационной системы ESP.

Все зависит от скорости движения и от того, на какой стадии находится машина: на разгоне, при торможении, в движении по прямой. Есть менее спортивный, т.е. менее жесткий режим - Tour. Выбор режима осуществляется кнопкой на панели приборов. Если и Sport, и Tour не включены, система выбирает режим сама.

Естественно, разработаны и моторы, способные соперничать с машинами Golf. Есть экономный мотор Eco-Flex, главное достоинство которого - низкий выброс СО2 в атмосферу (100 - 120 граммов на километр пути). Позже Astra будет оборудована и автоматической системой Start & Stopp, т.е. мотор будет сам отключаться, если красный свет на светофоре горит более минуты или на переезде.

Через три зимы, через три лета

Как рассказала Рита Форст, (Rita Forst), один из руководителей конструкторского центра компании Opel, сейчас завершается уже третий и последний зимний сезон испытаний Opel Astra. В первый сезон идет работа с технической базой будущей модели, вторая зима посвящается оптимированию, и третья доводке.

Параллельно - летом - идет работа с машиной в Испании в условиях экстремальной жары. Впереди последние испытания на трассе Нюрбургринг в Германии, и в сенятбре Astra должна появиться на автосалоне IAA во Франкфурте. Если, конечно, канцлер Меркель поможет компании выжить в этом кризисе.