Ющенко защищает «Квазар»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ожидает от Кабинета министров представления на увольнение председателя Подольской райгосадминистрации Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам во время посещения ОАО «Квазар» в Киеве.

Говоря об итогах своего пребывания на этом предприятии, В.ЮЩЕНКО отметил, что «Квазар» производит 2-3-процентную долю мировой электронной продукции.

По словам Президента, рынок этого предприятия на 90% составляют другие страны, в частности, государства Европейского Союза, Азии, других континентов.

В.ЮЩЕНКО отметил, что ежегодный бюджет завода составляет 1 млрд. грн., и он платит налоги в размере 100 млн. грн.

По словам Президента, было очень досадно, когда несколько месяцев назад на это предприятие была осуществлена рейдерская атака, целью которой было завладеть около 20 га земли этого завода.

В.ЮЩЕНКО сказал, что тогда целый ряд государственных служащих не справились со своими обязанностями. В частности, по словам Президента, нашелся судья, который вынес «фальшивое решение». Он отметил, что уже обратился в Совет судей относительно лишения этого судьи полномочий. «Я надеюсь, что этот человек будет выброшен из судебного зала», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Также Президент отметил незаконные действия руководителя Подольской райгосадминистрации Киева, который был отстранен от выполнения полномочий. В.ЮЩЕНКО напомнил, что издал указ с требованием провести проверку его работы.

Как сказал В.ЮЩЕНКО, эта проверка уже завершена, и он надеется, что по ее результатам правительство внесет представление об освобождении председателя Подольской РГА от должности.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля Президент своим распоряжениям поручил приступить к выполнению полномочий по должности председателя Подольской районной государственной администрации Киева Евгению РОМАНЕНКО в связи с завершением работы служебной комиссии по расследованию ненадлежащего выполнения служебных обязанностей и превышения полномочий. Распоряжение Президента от 6 февраля «Об отстранении Е.РОМАНЕНКО от выполнения полномочий по должности» признано утратившим действие.

Служебное расследование в отношении Е.РОМАНЕНКО касалось дела ОАО "Квазар", работники которого обвиняли Подольскую райгосадминистрацию в сговоре с группой лиц, которые пытаются захватить предприятие.

Также 2 апреля Президент объявил Е.РОМАНЕНКО выговор.