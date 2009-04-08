Экономика Британии начнет восстанавливаться через два года

Спад в британской экономике может продолжиться в течение следующего года, а для начала восстановления экономики может потребоваться еще два года.

Как сообщает ВВС, такой прогноз содержится в докладе Национального института экономики и социальных исследований, в котором нынешняя ситуация сравнивается с экономическим спадом в 1980-х годах. Аналитики предполагают, что в первом квартале 2009 года спад экономики в Британии составит 1,5%.

В свою очередь, исследование ипотечного банка Nationwide Building Society свидетельствует, что граждане Британии чувствуют себя все более неуверенно с ростом безработицы.

Число людей, потерявших работу в Британии, впервые с 1997 года перевалило за 2 миллиона. Экономисты Nationwide подтверждают, что на фоне новостей о росте безработицы люди проявляют все меньше желания тратить деньги, хотя в начале года доверие потребителей находилось на стабильном уровне.

Однако, как свидетельствует проведенный Natiowide опрос тысячи британцев, респонденты в последнее время стали более оптимистично смотреть на будущее экономики Британии. Отчасти это может объясняться тем, что падение цен на недвижимость в этом месяце оказалось не таким значительным, как это прогнозировалось. Предполагается, что в следующие полгода цены на недвижимость упадут на 3% вместо 4,7%.