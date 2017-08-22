Промпроизводство в Украине упало на 2,6% после двух месяцев роста

Промышленное производство в Украине в июле 2017 года снизилось на 2,6% в годовом выражении, по сравнению с июлем 2016 года, без учета корректировки на эффект календарных дней, после роста два месяца подряд.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней, промпроизводство в июле в годовом выражении снизилось на 2,2%.

По сравнению с предыдущим месяцем, июнем 2017 года, промпроизводство в июле этого года выросло на 0,3% без учета сезонной корректировки, и снизилось на 1,3% - с учетом корректировки.

С начала 2017 года, в январе-июле, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, промпроизводство в Украине снизилось на 0,7%.