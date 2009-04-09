В Японии неожиданно выросли промзаказы

Объем промышленных заказов в Японии, за исключением непостоянных и волатильных заказов, в феврале неожиданно впервые за пять месяцев вырос на 1,4% в месячном исчислении, но рухнул на 30,1% в годовом, сообщает k2kapital..

По мнению аналитиков и участников рынка, это показатель, который является ключевым индикатором корпоративных капиталовложений, должен был сократиться на 6,5-8%. В январе он снизился на 3,2%.