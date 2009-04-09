АМК примет решение по рынку лекарств в мае

Решение по рынку лекарств будет принято Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) в мае.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции исполняющий обязанности председателя АМКУ Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

Он принес извинения за то, что произошел сдвиг по срокам, так как АМКУ планировал закончить рассмотрение этого вопроса в апреле 2009 года.

По словам А. МЕЛЬНИЧЕНКО, перенос сроков связан с большим объемом информации, поступившей от 15 крупных оптовых компаний, работающих на рынке лекарств.

“Мы не можем работать с наскока”, - сказал он.

Решение должно быть выверенным, прозрачным и объективным, подчеркнул и.о. председателя АМКУ.

Он также сообщил, что после завершения работы с оптовыми компаниями на рынке лекарств, комитет планирует в дальнейшем перейти к исследованию розничного рынка лекарств.

А.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что основной целью работы АМКУ по данному вопросу является снижение цен на лекарства.

С другой стороны, подчеркнул и.о. главы комитета, сказать, на сколько будут снижены эти цены и др., он не может.

Как сообщал УНИАН, 16.10.2008 г. АМКУ возбудил дело по факту одновременного резкого повышения цен на лекарственные средства со стороны некоторых операторов рынка медпрепаратов. В результате отдельные игроки фармацевтического рынка снизили цены.

В декабре 2008 года АМКУ привлек 7 оптовых поставщиков лекарств в качестве ответчиков по делу относительно повышения цен на медикаменты.

В феврале 2009 года Антимонопольный комитет дополнительно привлек к делу о расследовании повышения цен на медикаменты 8 компаний.

В марте А.МЕЛЬНИЧЕНКО сообщил, что АМКУ в настоящее время достаточно эффективно сотрудничает с 15 крупнейшими поставщиками лекарств на рынок в Украину. По его словам, расследование по рынку лекарств должно завершиться в апреле.