Кабмин изменил порядок планирования и контроля гособоронзаказа

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок планирования, корректирования и контроля оборонного государственного заказа. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

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"Минэкономразвития подготовило изменения в порядок планирования и корректирования государственного оборонного заказа, осуществления контроля за его выполнением", - сообщил министр экономического развития и торговли Степан Кубив, представляя проект постановления.

По его словам, принятие постановления повысит эффективность деятельности исполнителей государственного оборонного заказа.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины по представлению Министерства экономического развития и торговли утвердил Государственный оборонный заказ на 2017-2019 годы.

Гособоронзаказ на 2017 год на 20% больше, чем на 2016 год. Оборонный бюджет в 2017 году утвержден в размере свыше 120 миллиардов гривень.