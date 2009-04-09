Промпроизводство в Германии выросло

По предварительным данным, объем промышленного производства в Германии снизился в феврале 2009 года на 2,9%. Об этом свидетельствуют данные министерства экономики страны. При этом аналитики ожидали, что промпроизводство снизится на 3,1%, сообщает k2kapital..

Министерство также пересмотрело в сторону повышения данные по промпроизводству за январь. По пересмотренным данным, оно снизилось в месячном исчислении на 6,1%, тогда как первоначально сообщалось о снижении на 7,5%.