Крупные и средние предприятия Украины увеличили прибыль в 3 раза

Крупные и средние предприятия Украины в январе-июне 2017 года получили 186,259 миллиарда гривень прибыли до налогообложения, что в 3 раза выше показателя за аналогичный период предыдущего года на уровне 62,950 миллиарда гривень.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года финансовый результат прибыльных предприятий Украины вырос на 44,2% - до 269,991 миллиарда гривень.

Финансовый результат убыточных предприятий страны за отчетный период снизился на 32,6% - до минус 83,732 миллиарда гривень.

Также сообщается, что доля убыточных предприятий в Украине по итогам января-июня 2017 года снизилась до 31,2% с 34,6% годом ранее.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, крупные и средние предприятия Украины в 2016 году, по предварительным данным, получили 75,651 миллиарда гривень прибыли до налогообложения против 236,566 миллиарда гривень убытка за 2015 год.