De Beers прогнозирует снижение продаж

Крупнейшая в мире алмазодобывающая компания De Beers ожидает, что ее продажи сократятся наполовину в 2009 году, пишет The Financial Times, сообщает Газета.Ру.

В отчете компании, опубликованном в среду, говорится, что De Beers не может справиться со спадом в отрасли. За прошлый год цена на алмазы упала на 30%. De Beers сократил производство на 40% в течение года и приостановил деятельность своих шахт в Ботсване.