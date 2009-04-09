Спад ВВП в Украине в 2009 году - 12%, в 2010 году - рост 5%

Спад валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине по итогам 2009 года составит 12%, в 2010 году ожидается рост на уровне – 5%.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказала эксперт Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИПК) Вероника МОВЧАН.

«По последнему нашему прогнозу, падение ВВП в Украине в текущем году составит 12%» - сказала В.МОВЧАН

Она отметила, что прогноз ИЭИПК более пессимистичен, нежели ожидания относительно динамики показателя ВВП в 2009 году, обнародованные Всемирным банком (Всемирный банк прогнозирует спад ВВП в Украине на уровне 9% в 2009 году – УНИАН), при этом институт прогнозирует быстрые восстановление экономики к 2010 году.

«Поскольку мы ожидаем более глубокое падения в этом году, в первую очередь, за счет очень глубокого падения в первой половине года, мы ожидаем более быстрого восстановления в следующем году, то есть мы ожидаем сейчас чуть больше 5% роста в следующем году (ВБ прогнозирует рост ВВП в Украине на уровне 1% в 2010 году – УНИАН)» - сообщила В.МОВЧАН.

В тоже время, она подчеркнула, что в 2011 и 2012 годах произойдет некоторое «затухание роста» ВВП, при этом позитивный прогноз на 2010 год во многом определяется эффектом очень низкой статистической базы 2009 года.

По словам В.МОВЧАН, динамика развития экономики Украины в среднесрочной перспективе будет зависеть, в основном, от внешних факторов.

«Потому что в Украине нет достаточно сильных внутренних ресурсов для того, чтобы восстановить рост раньше, чем произойдет рост мировой экономики. Украина все равно пойдет за другими странами» - говорит МОВЧАН.

Она сообщила, что, по прогнозам ИЭИПК, мировая экономика начнет восстанавливаться ближе к концу 2009 года. При этом, первые позитивные тенденции будут наблюдаться уже в четвертом квартале.

«Появится спрос на металл, поднимутся какие-то цены, улучшится состояние мировой торговли, и, соответственно, мы получим улучшение экономики Украины» - отметила эксперт.

Кроме укрепления позиции украинских экспортеров, как следствие улучшения ситуации на внешних рынка, на динамику ВВП будет позитивно сказываться приток инвестиций, в частности, в рамках подготовки Украины к Евро-2012.

Кроме того, В.МОВЧАН считает, что кризис приведет к определенному перераспределению собственности, по завершению которого, вероятно, начнется этап инвестирования в приобретенные активы.

Она подчеркнула, что потребность в инвестициях в украинские предприятия очень высока, учитывая изношенность и устарелость оборудования, что, соответственно, определяет большую энергоемкость производства. Так, владельцы предприятий, ожидая роста цен на энергоресурсы, будут вынуждены инвестировать в модернизацию производства.

«В какой-то среднесрочной перспективе цены будут расти, не понятно, как быстро, но то, что динамика пойдет на рост, а не на падение цен – это, в принципе, очевидно, и об этом говорят все и во всем мире» - отметила МОВЧАН.

Также она сообщила, что низкий уровень внутреннего потребления обусловит достаточно «сдержанный импорт», что может стать одним из факторов, который позволит обеспечить рост внутреннего производства.