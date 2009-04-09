«Богдан» сократил производство легковых авто

Корпорация «Богдан» в январе-марте произвела 6063 легковых автомобиля, что на 67,9% или на 12867 штук меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Корпорации «Богдан».

В сообщении отмечается, что, в частности, производство иномарок сократилось более чем на 90%. А производство автомобилей Lada выросло на 10,71%.

«Такие производственные показатели подтверждают прогнозы департамента маркетинга корпорации о ценовом перепозиционировании на автомобильном рынке в сторону недорогих авто», – отмечено в сообщении.

Корпорация отмечает, что сокращение объемов производства связано со стремительным падением автомобильного рынка Украины, неплатежеспособностью граждан, отсутствием автокредитования и т.п.

При условии отсутствия государственной поддержки автомобилестроительной отрасли и реального сектора экономики корпорация «Богдан», как и все производители автомобилей в Украине, вынуждена сокращать объемы производства и, как следствие, рабочих из всех подразделений. На сегодняшний день численность персонала из 11,5 тыс. уменьшена до 9,5 тыс., а при ухудшении ситуации на автомобильном рынке количество работников уменьшится еще на 3,5 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году Корпорация «Богдан» увеличила производство легковых автомобилей различных марок и модификаций на 63,34%, по сравнению с 2007 годом, до 88,316 тыс. штук.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству автотранспортных средств разных типов. В ее состав входят 20 компаний, среди которых: Автомобильный завод «Богдан» (ЛуАЗ), «Черкасский автобус», «Хюндай Моторс Украина», «КИА Моторс Украина» и др.

В сентябре 2008 года Корпорация «Богдан» ввела в эксплуатацию автомобильный завод по производству грузовиков в г.Черкассы проектной мощностью 15 тыс. автомобилей в год. Инвестиции в организацию производства грузовиков составили почти 100 млн. грн.

В июне 2008 года корпорация ввела в эксплуатацию завод в Черкассах по выпуску легковых автомобилей мощностью 120-150 тыс. автомобилей в год, инвестировав в этот проект свыше 330 млн. долл.