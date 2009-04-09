Донецкая ОГА прогнозирует рост производства в машиностроении

В Донецкой областной госадминистрации прогнозируют, что в машиностроительной отрасли региона во 2-квартале текущего года объем производства увеличится на 5% по сравнению с 1-м кварталом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой ОГА, рост производства связан с увеличением портфеля заказов на машиностроительных предприятиях.

Такие предприятия, как «Энергомашспецсталь», «Славтяжмаш», «НОРД», «ГРЕТА» во втором квартале планируют произвести продукции в действующих ценах больше, чем в первом.

Некоторые предприятия: «Новокраматорский машзавод», «Краматорский завод тяжелого станкостроения», «Рутченковский завод «Гормаш», «Петровский завод угольного машиностроения» намерены произвести продукции на уровне показателей первого квартала.

В обладминистрации отметили, что такие акционерные общества, как «Мариупольский завод тяжелого машиностроения», «Азовобщемаш» еще только формируют портфель заказов на 2-й квартал. На сегодня не имеет заказов ЗАО «Горловский машиностроитель».