Fitch понизило и отозвало рейтинги "Донецкстали"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги ЗАО «Донецксталь» - металлургический завод». Одновременно Fitch отозвало рейтинги предприятия. Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства, переданном агентству УНИАН.

В сообщении указывается, что Fitch больше не рейтингует данного эмитента и не проводит по нему анализ.

Также указывается, что агентство провело следующие действия в отношении рейтингов "Донецкстали": долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте с понижены с уровня «B-» (B минус) до «CCC», краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте - с уровня «B» до «C», национальный долгосрочный рейтинг и национальный приоритетный необеспеченный рейтинг - с уровня «BBB-(BBB минус)(ukr)» до «BB-(BB минус)(ukr)», а также национальный краткосрочный рейтинг понижен с уровня «F3(ukr)» до «B(ukr)». Все рейтинги остаются под наблюдением в списке Rating Watch с пометкой «Негативный».

Fitch сообщает, что понижение рейтингов и статус Rating Watch «Негативный» отражают ожидания агентства, что финансовая позиция компании, вероятно, ослабнет в течение следующих 12 месяцев вслед за ухудшением конъюнктуры на угольном и металлургическом рынках, что, как полагает Fitch, продлится дольше, чем ожидалось.

Справка УНИАН. ЗАО “Донецксталь - металлургический завод” основано в августе 2002 года на базе Донецкого металлургического завода. В состав металлургического комплекса входят доменный и мартеновский цеха. Завод специализируется на производстве литейного и передельного чугуна, более 100 разновидностей мартеновской стали (углеродистых конструкционных, низколегированных, легированных обыкновенного качества, качественных и высококачественных), проката и продукции из металлургических шлаков. В 2003 году Макеевский КХЗ, находящийся в процессе санации, и ЗАО “Донецксталь-металлургический завод”, которое являлось основным кредитором завода, создали ООО “Макеевкокс”, в уставный фонд которого было передано основное производственное оборудование КХЗ. 98,37% акций Макеевского КХЗ принадлежит государству.

71% акций ЗАО “Донецксталь” принадлежит ООО “Укрпроминвест” (г. Донецк), 19,15% - ОАО “Донецкий металлургический завод”.

ООО “Укрпроминвест” аффилировано с ООО “Концерн “Энерго” (г. Донецк).

По информации Fitch, в 2007 году общая консолидированная выручка компании составила 1,8 млрд. долл. и была обеспечена за счет металлов (44%), кокса (33%) и угля (23%).