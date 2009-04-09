В Украине начались продажи Mercedes нового поколения

Генеральное представительство немецкого автоконцерна Daimler AG в Украине - ОАО «АвтоКапитал» (г. Киев) через сеть своих официальных дилеров начало продажи автомобиля Mercedes-Benz Е-Класс нового поколения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор ОАО «АвтоКапитал» Виктор СТЕПАНЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве в ходе презентации нового авто.

Украина стала первой страной на постсоветском пространстве, где показали новинку легендарного немецкого бренда.

По его словам, в Украину будут поставляться автомобили с четырёх-, шести- и восьмицилиндровыми двигателями с диапазоном мощности от 136 л. с. до 525 л. с. Четырёхцилиндровые двигатели представляют собой новейшие разработки с прямым впрыском, которые, несмотря на меньший рабочий объём, выдают бóльшую мощность и больший крутящий момент, чем сравнимые шестицилиндровые агрегаты V6 у предшествующей версии.

Также В.СТЕПАНЕНКО добавил, что компания планирует реализовать в Украине в 2009 году около 100 автомобилей Mercedes-Benz Е-Класс нового поколения.

Справка УНИАН. ОАО "АвтоКапитал" является дочерним предприятием корпорации "УкрАВТО" и генеральным представительством Daimler AG в Украине. Компания работает на украинском рынке более трех лет, активно расширяя и развивая дилерскую сеть во всех регионах Украины, а также постоянно совершенствуя качество специализированного сервисного обслуживания. На сегодня дилерская сеть ОАО "АвтоКапитал" представлена сетью из 16 дилеров в крупнейших городах Украины.

89,998% акций ОАО "АвтоКапитал" принадлежит корпорации "УкрАВТО", 10% – физическому лицу.