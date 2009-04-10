Цена на медь в мире в 2009 году вырастет

Инвестиционный банк J.P.Morgan повысил прогноз цены на медь на 2009 год, но предупредил, что давление на цену сохранится, так как рост спроса в Китае не в состоянии компенсировать его падение в странах Запада, сообщает k2kapital cо ссылкой на Reuters.

В новом прогнозе банка цена на медь повысилась с 3.163 долл. за тонну до 3.338 долл., в то же время алюминий подешевел с 1.463 долл. за тонну до 1.438 долл.. Эксперты J.P.Morgan отметили, что спрос на медь на рынке, за исключением Китая, крайне низкий, а росту цены на алюминий мешает хронический избыток производственных мощностей, а так как большинство этих мощностей находятся в Китае и России, рыночные механизмы, которые могли бы быстро расчистить рынок, в данном случае не действуют.

По сравнению с историческими максимумами июля 2008 года цены на эти металлы упали более чем вдвое.